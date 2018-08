Na quinta-feira, dia 26, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) começou a divulgar os resultados preliminares do censo agropecuário brasileiro. O mapeamento realizado entre outubro de 2017 e fevereiro deste ano evidencia o envelhecimento dos produtores, com cada vez menos jovens na lida, em Caçapava.



Foram visitadas 2.653 mil unidades de produção ou exploração dedicadas às atividades agropecuárias. A maioria dos produtores continua sendo composta por homens. O que causa inquietação é o aumento do percentual de produtores com mais de 65 anos.



No Brasil, o censo agropecuário 2017 pesquisou 5,07 milhões de estabelecimentos no país, mapeando características dos produtores (idade, sexo, escolaridade, cor ou raça) e das áreas visitadas (utilização das terras, acesso à internet, uso de adubos e agrotóxicos, etc.). A última pesquisa tinha sido em 2006.



Os resultados do censo ajudam os gestores públicos na elaboração de políticas adequadas ao segmento da economia, para embasar trabalhos acadêmicos e científicos.

Resultados Preliminares do Censoagro

Número de estabelecimentos agropecuários (Unidades)

Caçapava 2.653

Lavras 865

Santana 1.737

São Sepé 1.587



Área dos estabelecimentos agropecuários (Hectares)

Caçapava 265.146

Lavras 246.123

Santana 107.907

São Sepé 189.743



Sexo – homem

Caçapava 2.194

Lavras 724

Santana 1.378

São Sepé 1.366



Sexo – mulher

Caçapava 448

Lavras 138

Santana 352

São Sepé 215



Sabe ler e escrever – sim

Caçapava 2.506

Lavras 826

Santana 1.520

São Sepé 1.508



Sabe ler e escrever – não

Caçapava 136

Lavras 36

Santana 210

São Sepé 73



Idade – menor que 30 anos

Caçapava 68

Lavras 17

Santana 49

São Sepé 39



Idade – de 30 a menos de 60 anos

Caçapava 1.229

Lavras 446

Santana 870

São Sepé 764



Idade – de 60 anos ou mais

Caçapava 1.345

Lavras 399

Santana 811

São Sepé 778



Cor ou raça – branca

Caçapava 2.426

Lavras 810

Santana 1.574

São Sepé 1.486



Cor ou raça – preta

Caçapava 151

Lavras 26

Santana 90

São Sepé 44



Cor ou raça – amarela

Caçapava 3

Lavras 1

Santana 2

São Sepé 2



Cor ou raça – parda

Caçapava 61

Lavras 24

Santana 52

São Sepé 48



Cor ou raça – indígena

Caçapava 1

Lavras 1

Santana –

São Sepé 1



Fonte: IBGE