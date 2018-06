O Centro Municipal de Cultura, estará fazendo parte da programação da Segunda Semana Nacional de Arquivos – Governança, Memória e Herança.

O evento que acontece entre os dias 04 e 09 de junho, no Centro de Cultura, tem como objetivo fazer uma amostra do acervo das fotos e documentos do Arquivo Municipal.

Para isso, a equipe da Secretaria de Cultura e Turismo preparou uma intensa programação.

Na segunda-feira, dia 04, a partir das 9h acontece a abertura da programação e o início da votação para escolha do nome do Arquivo Histórico Municipal que irá permanecer disponível durante a semana.

Na terça-feira, a partir das 15h45, palestra com o historiador e secretário de Cultura e Turismo João Timotheo sobre métodos de pesquisa.

Já na quarta e sexta-feira, dias 06 e 08, no turno da tarde e mediante agendamento, estarão disponíveis visitas orientadas pela equipe da Secultur ao Museu Lanceiros do Sul. Nestes mesmos dias, destinado as turmas escolares do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, acontecem debates sobre Educação Patrimonial, visando despertar e incentivar a consciência de preservação do patrimônio histórico e de valorização da diversidade cultural.

No dia 07 de junho, quinta-feira, às 15h, a arquivista Maria Alice dos Santos realiza palestra sobre o trabalho em arquivo.

No sábado, dia do encerramento das atividades, acontece o término da votação e a definição do nome do Arquivo Histórico Municipal.

Interessados em participar do evento podem agendar as visitas ou obter mais informações no Centro de Cultura, localizado na Rua XV de Novembro, esquina com Barão de Caçapava, ou através do telefone: (55) 3281-3936.

A Semana Nacional de Arquivos é organizada pelo Arquivo Nacional e pela Fundação Casa de Rui Barbosa, e consiste em uma temporada de eventos em arquivos, centros de memória, documentação e demais entidades que abrigam serviços de arquivos de todo o país.

