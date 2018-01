Chuva do final de semana beneficia desenvolvimento da soja e milho

As lavouras de soja encontram-se nas fases de desenvolvimento vegetativo e floração, com bom stand, beneficiadas ultimamente pelas chuvas ocorridas nos últimos sábado e domingo (23 e 24/12), possibilitando a retomada do desenvolvimento das plantas.

De acordo com o Informativo Conjuntural divulgado pela Emater na quinta-feira (28/12), o início do plantio nas áreas ocupadas até aqui com a cultura do milho está previsto para essa semana. Os produtores continuam realizando os tratamentos fitossanitários, como controle de pragas e ervas indesejáveis.

A cultura do milho também foi beneficiada com o retorno da umidade no solo, em razão das precipitações do último final de semana, recuperando assim os sintomas de déficit hídrico. Mesmo assim, é inevitável a diminuição no potencial produtivo de áreas implantadas no final de setembro. A cultura encontra-se majoritariamente nas fases de floração, enchimento dos grãos, maturação e iniciando a colheita.

Nas áreas em desenvolvimento, ela vem mantendo ainda bom padrão fitossanitário. A falta de umidade deste período deverá causar redução da produtividade em várias áreas de lavouras, pois se observam espigas com falhas de grãos e ausência no terço superior das mesmas. Mesmo com a restrição de chuvas da primeira quinzena de dezembro e com altas temperaturas ocorridas, grande parte das lavouras ainda tem condições de recuperação e de expressar boas produtividades, desde que as condições meteorológicas sejam adequadas no futuro próximo.

Produtores finalizaram o plantio do arroz na Zona Sul e foi intensificada a semeadura das lavouras na Campanha e Fronteira Oeste, buscando recuperar o atraso ocorrido. Agora resta apenas menos de 2% da área a ser finalizada. A fase predominante é de desenvolvimento vegetativo. As noites mais frias têm segurado o desenvolvimento vegetativo normal do cultivo, ocasionando stands de lavouras desuniformes. Algumas áreas precisam ser irrigadas para que ocorra a germinação. As lavouras semeadas mais no cedo já estão recebendo aplicação de herbicidas, fertilizantes nitrogenados e irrigação. Reservatórios de água ainda estão com boa capacidade.

No Estado, a cultura do feijão 1ª safra encontra-se nas fases de enchimento de grãos, maturação e colheita. As áreas em evolução nas lavouras apresentam bom aspecto, porém vêm se ressentindo pela escassez de umidade. Os agricultores realizaram tratamento fitossanitário, aplicação de fungicida, inseticida e de adubação nitrogenada.

Assessoria de Imprensa da Emater/RS-Ascar

Foto: Deise Froelich