Chuva volumosa e ventos de até 60 km/h em Caçapava do Sul

Uma intensa área de baixa pressão influenciou o Rio Grande do Sul nesta madrugada de terça-feira e provoca temporais em várias localidades do interior do Estado. Segundo o ClimaTempo, as regiões mais atingidas são as do oeste, o centro e a campanha gaúcha.

Em Rosário do Sul, entre às 23h da segunda-feira até 3h da madrugada da terça-feira já foram acumulados em torno de 53 mm, conforme dados do CEMADEM. Em Alegrete, conforme o mesmo Instituto, foram acumulados 26 mm entre às 2h e 3h.

Em Caçapava do Sul as rajadas de vento atingiram 60 km/h também entre 2h e 3h, conforme o INMET e a 58 km/h em São Gabriel.

E a previsão é de uma terça-feira bastante instável em grande parte das áreas gaúchas. A instabilidade persiste e o risco é de temporais inclusive na capital.

Fonte: ClimaTempo