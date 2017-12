Chuvas e altas temperaturas devem marcar feriadão de Ano Novo

A Sala de Situação da Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema) divulgou, nesta sexta-feira (29), que a virada de ano pode ter chuvas na Metade Sul do Rio Grande do Sul. De acordo com o boletim meteorológico, o feriadão deve registrar temperaturas altas em todo o estado, mas pode chover ainda no domingo (31).



“Uma frente fria, vinda do Uruguai, entra pela fronteira no domingo e causa instabilidade no Sul e na Campanha, podendo ter chuva e temporal”, alerta a meteorologista da Sala de Situação, Cátia Valente. Segundo ela, a previsão é de tempo bom no restante do Estado.

O final de semana inicia hoje com calor intenso e pancadas de chuva em pontos isolados das regiões Norte, Serra e Metropolitana. No sábado, o RS terá tempo bom com temperaturas elevadas, que podem passar dos 37ºC.

A Sala de Situação avisa que, após o Réveillon, as temperaturas baixam e a previsão é de chuva em todas as regiões. “Na segunda-feira, chuva generalizada por todo o estado, com possibilidade de temporal em qualquer ponto do RS. E o calor dá uma trégua”, informa Cátia.



Maurício Tomedi/Sema