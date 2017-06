Cia Levittá promove festa de aniversário no Família Nativista

A equipe de Dança Levittá promove no sábado, dia 1º de julho, às 20h, no CTG Família Nativista, a festa de dois anos da Companhia.

Nesta semana, Taciana Morais, acompanhada de algumas integrantes do Grupo de Patinação Artística Municipal e Escola Criança Feliz, se reuniram com o prefeito Giovani Amestoy para convidá-lo para o evento.

Elas solicitaram também apoio nos próximos campeonatos do grupo de patinação e dança como representantes do município.

Para a disputa dos próximos eventos, Copa Mercosul de Santa Maria (em agosto); Festa do Colono e Agricultor, em Hulha Negra e apresentação da Cia Levitta que ocorrerá em outubro na Argentina. Taciana solicitou a cedência de uma quadra escolar ou do Ginásio Melão para o ensaio.

Em outubro, a Cia também pretende fazer um show em homenagem ao aniversário do município com a presença do professor de patinação Paulo Vivian, de Santiago, junto de sua Escola de Patinação.

(Comunicação da Prefeitura)