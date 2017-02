Cidade tem aumento de furtos e roubos em 2016

Delegado Fabrício assumiu a delegacia em Setembro de 2014

Foto: Marcelo Marques

O índice de criminalidade aumentou em Caçapava no ano passado em comparação com 2015. Dados da Secretaria de Segurança Pública apontam que os crimes que mais cresceram foram furtos, roubos, posse e tráfico de entorpecentes. As estatísticas foram divulgadas no dia 21 de janeiro.

O número de assassinatos no município subiu de zero para sete casos em comparação entre os períodos. Os roubos também apresentaram aumento. Passou de um para 40. Já os roubos de veículos, que em 2015 era zero, ao longo de 2016 foi registrado um.

O indicador de furtos (quando a vítima não está presente no local) em 2015 foi registrado 30 casos, em 2016 subiram para 514. Já furtos de veículos subiram de três para 25 casos.

Em 2015 foi contabilizada apenas uma posse de entorpecente e nem tráfico de droga. Já em 2016 foram registrados 15 tráfico e 42 posse de drogas.

A palavra do Delegado

Em entrevista exclusiva à Gazeta, o Delegado Fabrício de Santis Conceição, que assumiu a delegacia de Caçapava no dia 12/09/2014 declarou que a maioria dos homicídios ocorridos em 2016 foram Passionais e uma ocorrência relacionada ao tráfico de droga.

Segundo ele, um dos crimes que mais aumentou foi o estelionato, passando de um em 2015 para 37 em 2016.

– A maioria é relacionada ao “golpe do bilhete premiado” executado por criminosos de outras cidades. Agora com a instalação de câmeras de monitoramento no centro da cidade facilitará a identificação e prisão dos mesmos. Quanto às drogas, está disseminado no Brasil. Enquanto houver comprador haverá vendedor. Apesar do efetivo limitado e salário parcelado, o que afeta a auto-estima dos policiais, 90% dos roubos e 100% dos homicídios foram elucidados.

Questionado sobre o salto dos índices de criminalidade entre 2015 e 2016, o delegado disse que em 2015 a polícia trabalhou na investigação das centenas de casos existentes e que em 2016 os inquéritos foram encaminhados ao Poder Judiciário, é quando os dados são contabilizados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado.

– Os casos de abigeato entram nas estatísticas de furto, um crime difícil de ser elucidado. Acredito que com a instalação de uma delegacia especializada em São Gabriel possa contribuir com nosso trabalho.

Casos de 2016

– 26.01.2016 – Bandidos assaltam supermercado na Vila Progresso e roubam cem mil reais – A polícia já tem um suspeito e o caso está em investigação.

– 26.05.2016 – Ex-assessor da Câmara é morto na região sul da cidade – Autor preso.

– 15.10.2016 – Bandidos invadem residência e matam um homem no Bairro Floresta – Um autor preso e outro foragido.

– 15.12.2016 – Sede da Liga Feminina de Combate ao Câncer é arrombada – Está sendo investigado.

– 28.11.2016 – CRAS da Vila Sul sofre tentativa de arrombamento – Está sendo investigado.

– 25.11.2016 – Servidor da Prefeitura é esfaqueado enquanto trabalhava no Bairro Pazinato – Autor foi identificado e o inquérito remetido ao Poder Judiciário.

– 21.11.2016 – Escola de Educação Infantil Iracema Cidade é arrombada em Caçapava – Está sendo investigado.