Agora é oficial! Caçapava é reconhecida como Geoparque Mundial da Unesco

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) reconheceu, durante a madrugada de quarta-feira, dia 24, Caçapava como Geoparque Mundial. Conforme o secretário de Cultura e Turismo, Stener Camargo, a decisão foi tomada por volta das 4h (horário de Brasília), durante a 216ª Reunião do Conselho Executivo da Organização, que ocorreu em Paris.

– Estávamos aguardando com bastante ansiedade esse resultado, e terça-feira, mais ainda, pois sabíamos que, às quatro da manhã [de quarta], começaria o processo de avaliação – disse.

De acordo com o secretário, a decisão da Unesco de reconhecer Caçapava como Geoparque Mundial foi recebida com bastante emoção e felicidade.

– É o reconhecimento de todo um trabalho que vem sendo realizado há bastante tempo e a muitas mãos. A sensação é de missão cumprida, mas o trabalho continua e se intensifica a partir de agora – declarou.

Segundo Stener Camargo, a Unesco apresentou dez recomendações a serem seguidas pelo Município. As principais são a criação do Centro Interpretativo do Geoparque Caçapava e o restauro do Cine Rodeio, em Minas do Camaquã. O primeiro está em fase de elaboração de um novo projeto. Como não houve acordo entre a Prefeitura e os sócios do antigo Clube Recreativo 1º de Maio, o Centro não será construído no local. Agora, ele deve ser instalado na Praça Mathias Velho, aos fundos do CTG Sentinela dos Cerros.

Já o restauro do Cine Rodeio teve o projeto finalizado e está na fase de captação de recursos, conforme informou a Prefeitura, através das redes sociais, no sábado, dia 20. O local deve ser transformado num espaço cultural que contará a história da mineração em Minas do Camaquã. Contratado em 2022 pela Secretaria de Cultura e Turismo, o projeto foi elaborado pela arquiteta Jéssica Böhmer, contempla o restauro das características originais e do entorno da edificação e está orçado em R$ 1,6 milhão.

As outras oito recomendações foram: estabelecer medidas de proteção da geodiversidade/geossítios; manter campanhas contínuas de divulgação sobre a importância de proteger a geodiversidade e os recursos naturais do Geoparque; criar um novo centro de visitantes operacional em até quatro anos; usar o inglês e outros idiomas em painéis e materiais promocionais; incluir um “Como chegar” no site oficial (já atendida); instalar novos painéis interpretativos e atualizar os existentes; realizar promoção dirigida a potenciais visitantes de áreas próximas; e cooperar com outros Geoparques.

O projeto do Geoparque Caçapava foi desenvolvido em uma parceria entre a Prefeitura, a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e a Universidade Federal do Pampa (Unipampa), com o apoio da comunidade, de instituições e de empresas locais.

O que é um Geoparque? Geoparque é um selo de qualidade obtido por territórios que atuam na perspectiva do desenvolvimento local sustentável. Para ser reconhecidos, devem possuir importância científica, cultural, paisagística, geológica, arqueológica, paleontológica e histórica. Neste ano, o Geoparque Caçapava e o Geoparque Quarta Colônia – também reconhecido na quarta-feira – foram os únicos candidatos brasileiros à certificação da Unesco, e agora se juntam a outros três territórios do país que já a possuíam: o Geoparque Araripe (CE), o Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul (SC e RS), e o Geoparque Seridó (RN). A Coordenadora Institucional do Projeto Geoparques na UFSM, Jaciele Sell, destaca que, agora, os territórios passam a compor uma rede mundial de geoparques e são considerados patrimônios da humanidade. Por isso, a certificação contribui para o desenvolvimento sustentável das regiões, a partir da conservação do patrimônio, da educação ambiental e da geração de renda. – Desde 2018, a universidade vem trabalhando em prol dessa certificação, em parceria com os municípios. Isso traz uma grande visibilidade para o território e atrai muito mais turismo. É muito importante receber esse reconhecimento para fazermos mais políticas públicas de fomento à pesquisa e à extensão – comenta Jaciele. Texto: Imprensa UFSM – adaptado

Imagem: Catherine Vargas