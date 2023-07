Alexandre Nabaes Ferreira recebe o título de cidadão caçapavano hoje

Alexandre Nabaes Ferreira, proprietário do Laboratório Saretta, receberá o título de Cidadão Caçapavano hoje, dia 14, às 19h, em Sessão Solene no plenário da Câmara de Vereadores. A homenagem foi proposta por Antônio Almeida Filho (MDB), que se disse motivado por Alexandre ser um profissional exemplar e cidadão comprometido, que tem deixado sua marca na comunidade de Caçapava, com uma trajetória de sucesso e inúmeras contribuições para a área da Saúde e para o desenvolvimento da cidade.

Formado em Farmácia pela Universidade Federal de Santa Maria, em 1986, Alexandre Nabaes Ferreira também é especialista em Análises Clínicas. Adquiriu o Laboratório Saretta em 1987, mesmo ano em que assumiu o cargo de farmacêutico responsável pela farmácia do Hospital Casa de Saúde, de propriedade da médica Nair Guedes.

Em 1988, junto a Zanoni Segala, Alexandre fundou o primeiro e único Banco de Sangue de Caçapava. Já em 1993, passou a integrar a Comissão de Infecção Hospitalar do Hospital de Caridade Dr. Victor Lang. E recentemente, fundou a Clisul, empresa especializada na distribuição de insumos na área da saúde, em Porto Alegre.

Alexandre é casado com a caçapavana Karine Marques Ferreira, com quem tem três filhos, Ananda Marques Ferreira, Bernardo Marques Ferreira e Ester Marques Ferreira. Seu primogênito, Lorenzo Barrios Ferreira, segue os passos do pai e atua como farmacêutico em Santa Cruz do Sul.

Além de seu compromisso com a saúde e com a família, Alexandre é um entusiasta do esporte e da cultura local.

Informações e foto: Daniel Miranda/Imprensa Câmara