Assistência Social distribui produtos da agricultura familiar

O Natal de 438 famílias em situação de vulnerabilidade de Caçapava será mais recheado este ano. A Secretaria de Assistência Social distribuiu hoje, dia 22, kits com produtos da agricultura familiar do município, adquiridos com uma emenda impositiva da vereadora Mirella Biacchi (PDT) no valor de R$ 13 mil.

As entregas ocorreram nos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) e diretamente na Secretaria. Conforme o gabinete de Mirella, no CRAS Floresta, durante a manhã, foram entregues 80 kits. Já no CRAS Vila Sul, até o início da tarde, o número já passava de 200.

A ação faz parte da execução do projeto de autoria da vereadora, “Comida na mesa é dignidade, com certeza”, que consiste na compra de produtos de pequenos agricultores por parte do Poder Público para distribuição em forma de kits ou como complemento às cestas básicas.

Desta vez, os kits são compostos de cenoura, beterraba, couve, alface, feijão, pêssego e repolho. Os produtos foram adquiridos em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e a Emater, e entregues na quarta-feira, dia 21, no setor de merenda escolar da Secretaria de Agropecuária, Indústria e Comércio. A quantidade recebida rendeu 438 kits.

Para 2023, a vereadora Mirella Biacchi já prepara uma nova emenda impositiva com o mesmo fim, mas, desta vez, o valor deve ser triplicado para que a ação possa ser realizada pelo menos três vezes durante o ano, sempre distribuindo às famílias produtos da época.

Foto principal: Imprensa Prefeitura