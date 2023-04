Baixo nível de barragem da Corsan assusta os caçapavanos

Um vídeo compartilhado em grupos no WhatsApp assustou os caçapavanos. Nele, é possível ver que o nível de uma das barragens da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) que abastece a cidade está muito baixo e, em determinado ponto, já aparecem bancos de areia.

Infelizmente, a situação é verídica, e alguns moradores relataram torneiras vazias já na manhã de ontem (19). Conforme divulgado pela Prefeitura nas redes sociais, na segunda-feira (17), o Executivo foi informado pelo gerente da Corsan em Caçapava, Ary Figueiredo, sobre a necessidade de se captar água bruta na localidade de Caieiras, através de caminhões-pipa, para manter a regularidade do abastecimento na cidade.

Ainda de acordo com a Prefeitura, Figueiredo explicou que Caçapava só teve água naquela barragem até este momento devido à obra de desassoreamento e ampliação realizada em 2020, que aumentou em três metros a profundidade do reservatório. Ele também salientou a necessidade de que se economize água para que a falta de abastecimento não se prolongue.

A Assessoria de Comunicação da Prefeitura informou que, ontem, o prefeito Giovani Amestoy (PDT) teria uma reunião na Casa Civil do Estado, em Porto Alegre, para solicitar o aumento no número de caminhões-pipa para o abastecimento da estação de tratamento de Caçapava, e que estava marcada uma visita do superintendente regional da Corsan à barragem para avaliar as condições e as medidas que podem ser adotadas.

O presidente da Câmara de Vereadores, Silvio Tondo (PP), se manifestou através da Assessoria de Comunicação da Casa, e disse que o Legislativo já vinha falando sobre essa situação durante as sessões, que este é um problema a que a Corsan e o Executivo devem estar atentos, e que já deveriam ter feito uma campanha alertando a população.

O que diz a Corsan

Em nota enviada à Gazeta através de Ary Figueiredo, a Corsan informou que “na madrugada desta quarta-feira (19), a barragem Fonte do Mato, uma das fontes de água utilizadas no abastecimento de Caçapava do Sul, apresentou um nível de água insuficiente para a captação, que foi interrompida. A Companhia vem mantendo estabilizado o abastecimento na cidade com água da Barragem do Salso, que já é utilizada normalmente, além de abastecer a Estação de Tratamento do município com água bruta transportada por caminhões-pipa. Também será enviado um caminhão-pipa com água tratada para garantir o abastecimento do hospital. Diante dessa situação, a Corsan solicita a todos os seus clientes que tenham muita atenção na utilização da água, consumindo-a de modo consciente. Por isso pede que a população adote as seguintes atitudes: tomar banhos curtos; molhar as plantas somente com regador; não lavar a calçada; e não lavar o carro”.

De acordo com a Assessoria de Comunicação da Corsan, a barragem Fonte do Mato vem gradativamente diminuindo seu nível desde o início da estiagem, em outubro do ano passado, e a Companhia está buscando conscientizar para o consumo racional da água e atuando com a redução de pressão e de vazão na rede de distribuição de água tratada, com o objetivo diminuir o consumo.

A Assessoria corroborou a declaração de Ary Figueiredo à Prefeitura, de que as obras realizadas em 2020 ajudaram para que a falta de água na cidade não houvesse ocorrido antes, pois permitiram que se prolongasse a capacidade de utilização da barragem Fonte do Mato, e informou que, agora que o reservatório está com um nível muito baixo, a Corsan deve realizar novo desassoreamento para aumentar a capacidade da barragem e evitar problemas de abastecimento nos próximos anos.

Abastecimento no Interior

A falta de água na cidade causou alterações no abastecimento das localidades do Interior do município que estão sendo atendidas pela Secretaria de Agropecuária, Indústria e Comércio desde dezembro do ano passado. Segundo a secretária Michele Mendes, ontem e hoje, a Prefeitura foi autorizada pela Corsan a transportar uma carga em cada caminhão, que totalizou 9.500 litros em cada dia.

– Estamos levando só para os reservatórios que atendem a um volume expressivo de casas. Ontem, fomos à Picada das Graças e à Vila Progresso, e hoje, à Picada Grande e à Picada das Graças novamente, porque lá são 82 casas – disse.

Michele também informou que a Prefeitura está estudando a situação e quais providências podem ser tomadas.

Foto: Luiz Carlos Machado/Imprensa Prefeitura