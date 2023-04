Caçapavanos buscam preservar a memória da cidade através de fotografias

Por Tisa de Oliveira

Pesquisadores caçapavanos estão trabalhando na preservação da memória da cidade por meio de registros fotográficos. O projeto, idealizado pelo museólogo Rafael Teixeira Chaves, iniciou em 2019, com a missão de criar um acervo digital com a participação da comunidade, através do envio de imagens.

Rafael é formado pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e, atualmente, cursa os doutorados em Museologia e Patrimônio, na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), e em Memória Social e Patrimônio Cultural, na UFPel. Sua pesquisa tem como objetivo refletir sobre a memória da Rua Quinze de Novembro, através do reconhecimento social e patrimonial.

Em 2023, ingressou na equipe a arquiteta Andressa Osório. Ela é formada pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e se dedicou a um estudo sobre o Memorial Farroupilha como um espaço cultural, com o intuito de fomentar a cultura local. Mestranda em Memória Social e Patrimônio Cultural pela UFPel, sua pesquisa abrange Caçapava com o objetivo de documentar a memória local, ouvir e entender a História para ser uma agente qualificadora do centro urbano do município.

Já Igor Mesquita é acadêmico de Museologia na UFPel, e responsável pela pesquisa e documentação do projeto.

“Fui cativado automaticamente. Acredito que possa ajudar a compartilhar e ensinar melhor a História de Caçapava, que é tão rica, porém pouco explorada”, revela o graduando.

Segundo Teixeira, a interação e a participação da sociedade na preservação de sua memória e patrimônio são importantes para o reconhecimento da identidade.

“Estamos fazendo contato com pessoas que tenham acervo de fotografia, nos mais variados momentos da História da cidade. Estimular a memória através da imagem para lembrar faz parte do processo de pertencimento sobre nossa própria identificação como sujeito que faz parte no processo da memória social e coletiva da cidade”, destaca.

O projeto está em fase de implantação como trabalho de Extensão da UFPel, coordenado pela professora de Museologia, Noris Leal, doutora em Memória Social e Patrimônio Cultural.

“Os projetos de pesquisa junto à comunidade servem para fortalecer o reconhecimento do patrimônio. Aqueles que têm fotos antigas da cidade, de eventos, de desfiles, de clubes, entrem em contato conosco”, solicitam os pesquisadores.

Quem quiser acompanhar o andamento do projeto pode acessar a página Memória Caçapava, no Facebook. Já as fotos podem ser enviadas para o e-mail memoriacacapavana@gmail.com.