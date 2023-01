Câmara seleciona estagiários

A Câmara de Vereadores está com inscrições abertas para a formação de Cadastro Reserva de novos estagiários, para vagas a serem abertas a partir de 2023. O processo é destinado exclusivamente a estudantes regularmente matriculados e frequentando as aulas em instituições de ensino reconhecidas pelo Ministério da Educação e credenciadas para estágio remunerado junto à Câmara.

Podem se inscrever alunos dos cursos de Administração, Direito, Letras, Jornalismo, Gestão Pública e Tecnologia da Informação, e estudantes de Ensino Médio Regular e Técnico. O processo seletivo terá validade de dois anos, prorrogáveis por igual período.

O estágio terá duração máxima de dois anos, com jornada diária de seis horas. A remuneração é de R$ 1.146,00 para alunos de Ensino Superior e de R$ 1.052,00 para os de Ensino Médio. Há, também, um adicional de Auxílio Transporte, no valor de R$ 156,00 mensais.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até sexta-feira, dia 27, das 8h às 14h, na Câmara (Rua Barão de Caçapava, 621). O resultado preliminar está previsto para 06 de fevereiro, e o final para o dia 16 do mesmo mês. O edital com todas as informações sobre o processo seletivo está disponível em https://bit.ly/3DmEpeT.