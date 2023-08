Centro Interpretativo será no Clube Recreativo

O Centro Interpretativo do Geoparque Caçapava será instalado no antigo Clube Recreativo 1º de Maio, conforme informou o secretário de Cultura e Turismo, Stener Camargo. A decisão foi tomada na sexta-feira, 28 de julho, em assembleia geral entre os sócios do clube, que doarão o local para que a iniciativa seja concretizada. A criação do Centro Interpretativo é uma das condições para que a Unesco mantenha o reconhecimento de Caçapava como Geoparque Mundial.

De acordo com o projeto inicial do Centro, a ideia já era instalá-lo onde hoje estão as ruínas do Clube, mas em reunião entre representantes do Geoparque, da Prefeitura e os sócios da entidade, em novembro de 2022, não houve acordo, e chegou-se a cogitar a construção do espaço na Praça Mathias de Campos Velho. Agora, segundo Camargo, o próximo passo da equipe envolvida no projeto é buscar os recursos para executá-lo.

Analisando o pré-projeto, que foi apresentado aos sócios pelo secretário Stener Camargo e pelo diretor do Campus Caçapava da Universidade Federal do Pampa (Unipampa), José Rojas, percebe-se que a construção terá um aspecto moderno, com telhado em vidro, mas sem perder as características originais do imóvel que abrigava o Clube. O prédio será de dois andares e terá um museu sobre a geodiversidade do município, além de café, loja de souvenirs, um auditório, um jardim de inverno e um jardim aberto.

Imagem: Divulgação