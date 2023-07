Comida na mesa é dignidade, com certeza: beneficiários devem retirar os vales hoje

Os beneficiários do projeto “Comida na mesa é dignidade, com certeza” devem retirar os vales que dão direito aos kits da próxima etapa de entregas até às 15h de hoje, dia 11, no CRAS Sul.

Nesta etapa, serão distribuídos 205 kits com batata, mandioca, feijão, couve e bergamota, adquiridos de pequenos produtores de Caçapava pela Secretaria de Agropecuária, Indústria e Comércio, com recursos de emenda impositiva da vereadora Mirella Biacchi (PDT), idealizadora do projeto. A entrega será amanhã, dia 12, das 9h às 15h, na Secretaria.

O “Comida na mesa é dignidade, com certeza” conta com o apoio da Secretaria de Assistência Social, da Emater e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais.