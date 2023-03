“Comida na mesa é dignidade, com certeza” chega à segunda edição

A vereadora Mirella Biacchi (PDT) teve uma reunião com as secretárias de Agropecuária, Indústria e Comércio, Michele Mendes, e de Assistência Social, Andressa Lisboa, na tarde de segunda-feira, dia 20, para tratar sobre a entrega de novos kits com produtos da agricultura familiar do município a famílias em situação de vulnerabilidade.

No encontro, foi acertado que a equipe de Assistência Social deve fornecer uma lista das famílias a serem beneficiadas, com base em cadastro já existente na Secretaria, para que a equipe de Agropecuária, Indústria e Comércio realize a entrega dos kits, o que tem previsão de ocorrer em maio.

A iniciativa faz parte do projeto “Comida na mesa é dignidade, com certeza”, de autoria de Mirella Biacchi e que está em sua segunda edição. Financiado com emendas impositivas destinadas pela vereadora, desta vez, a verba foi triplicada, e passou de R$ 13 mil em 2022 para R$ 39 mil neste ano.

“O objetivo é ajudar os pequenos produtores e, também, levar alimentos de qualidade a quem mais precisa”, disse Mirella.

Foto: Divulgação