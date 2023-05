COMIDA NA MESA É DIGNIDADE, COM CERTEZA: Primeiros kits são distribuídos

A primeira etapa de distribuição dos kits com produtos cultivados por pequenos agricultores do município a famílias em situação de vulnerabilidade ocorreu na quarta-feira, dia 10. A iniciativa faz parte do projeto “Comida na mesa é dignidade, com certeza”, idealizado pela vereadora Mirella Biacchi (PDT).

Nesta fase, foram distribuídos 400 kits, adquiridos pela Secretaria de Agropecuária, Indústria e Comércio, a pessoas previamente cadastradas junto a Secretaria da Assistência Social e que receberam vales. Os kits são compostos por produtos da época e, desta vez, continham feijão, abóbora, couve, repolho, cenoura e beterraba.

Este é o segundo ano de realização do projeto. Inicialmente, as entregas ocorreriam em duas etapas, uma agora e outra no segundo semestre. Mas, devido ao alto volume de chuva que atingiu Caçapava na última semana, nem todos os produtores conseguiram realizar suas colheitas, o que fez com que a entrega dos kits desta etapa fosse dividida em duas datas. O restante dos produtos deve ser distribuído em junho. Para novembro, está prevista a segunda etapa de entregas. No total, 1.230 kits devem ser distribuídos em 2023.

A aquisição dos produtos junto aos pequenos agricultores é custeada com recursos destinados pela vereadora Mirella Biacchi através de uma emenda impositiva no valor de R$ 39 mil. O projeto “Comida na mesa é dignidade, com certeza” conta com o apoio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, da Emater e de voluntários, que trabalham na organização e na montagem dos kits.