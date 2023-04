Comitiva apresenta relatório de viagem a Brasília

Resumo da agenda:

Diretoria de Fomento à Cultura: articulação para a execução do empenho de R$ 311 mil, obtidos via Lei Paulo Gustavo, para a abertura de edital de projetos culturais.

Secom: articulação interministerial para participação e aporte financeiro e institucional do Governo Federal à Festa do Azeite; e articulação institucional para o desenvolvimento de projetos e ações articuladas dos Geoparques Caçapava e Quarta Colônia.

Ministério da Justiça: regulação dos azeites importados e classificação dos tipos de azeite, a fim identificá-los para o consumidor final.

MAPA: criação de normas técnicas para classificação dos azeites importados, criação de painel sensorial, e certificação obrigatória expedida em território nacional.

*MDA: firmado o aporte técnico, institucional e financeiro para a Festa do Azeite, e um estudo técnico para a criação de linhas de subsídios para impulsionar a olivicultura na agricultura familiar.

MDIC: criação de normas técnicas e tributárias para os azeites importados; classificação e certificação nacional para os azeites importados; participação institucional do Ministério na Festa do Azeite; convite ao vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin.

Conab: participação Institucional na Festa do Azeite.

MEC: discussão do Plano de Trabalho para implementação de dois laboratórios de informática, com recurso de R$ 220 mil, já garantidos via emenda parlamentar; laboratório de informática para treinamento de inclusão digital; laboratório para descendimento da tecnologia da informação e programação para a comunidade acadêmica e a comunidade em geral.

MDS: projeto piloto da Unipampa para implementar incubadora social e cultural.

*Banco do Brasil: apresentação do projeto da 2ª Festa do Azeite de Oliva para solicitar patrocínio; e solicitação de patrocínio para a Festa, iniciando o processo para definição da parceria.

Deputado Marcio Biolchi: encaminhada a tramitação de emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil para o Centro de Pesquisas Geológicas da Unipampa; recursos para o HCVL.

Deputado Alexandre Lindemeyer: encaminhada a tramitação de emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil para a implantação de Museu Geológico a céu aberto no campus da Unipampa.

Habilitação para o edital de introdução do esporte em rotas turísticas (ciclismo na rota das oliveiras)

*Caixa Econômica Federal: solicitação para captação do projeto de subsídio para funcionamento da Casa de Cultura Juarez Teixeira, através do projeto de Lei Rouanet “Mostra Riograndense de Cultura e Arte em Caçapava do Sul”.

*Diretor de mídias e patrocínios da Secom, Fabricio Carbonel: captação de projetos culturais

MTur: garantido apoio institucional para a Festa do Azeite, palestras, cursos e programas do Governo Federal voltados à qualificação da mão de obra do setor turístico. E a garantia da visita da ministra do Turismo, Daniela Carneiro.

*Patrocínio Festa do Azeite e incentivo via Lei Rouanet para a Casa de Cultura Juarez Teixeira com base no Imposto de Renda