Comitiva vai a Brasília em busca de apoio para a II Festa do Azeite de Oliva

Os organizadores da II Festa do Azeite de Oliva estão com viagem marcada pra Brasília, na próxima semana, para buscar apoio para a realização do evento. O prefeito Giovani Amestoy (PDT), um vereador, o diretor do Campus Caçapava da Universidade Federal do Pampa (Unipampa), José Rojas, e representantes da Associação Comercial e Industrial de Caçapava do Sul (Acic), do Sindicato da Indústria do Calcário do Rio Grande do Sul (Sindicalc), da Associação dos Olivicultures do Sul do Brasil (Olisul) e do Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva) devem acompanhá-los.

De acordo com Giordano Borba, quem articulou as reuniões da comitiva na Capital Federal, entre segunda-feira, dia 10, e sexta-feira, dia 14, eles participarão de encontros nos Ministérios da Agricultura e Pecuária, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e da Justiça e Segurança Pública. Ainda estão em tratativas reuniões com assessores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

– Além da Festa, as pautas principais incluem questões relacionadas à olivicultura, à Unipampa, ao Geoparque Caçapava e a assuntos do desenvolvimento econômico do município – informou Giordano Borba.

Imagem: Divulgação