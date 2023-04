Coordenador do Geoparque Caçapava é cidadão caçapavano

Por Tisa de Oliveira

A Câmara de Vereadores concedeu, na sexta-feira, dia 31 de março, o título de Cidadão Caçapavano ao professor da Universidade Federal de Santa Maria, André Borba, coordenador científico do Geoparque Caçapava Aspirante Unesco. A honraria é dada a cidadãos que desenvolvem ações de relevante interesse social.

Borba dedica-se a pesquisas e ações de extensão na área de Geodiversidade, Patrimônio Geológico e Geoconservação, e há dez anos atua na implantação do Projeto Geoparque em Caçapava.

“Soube da homenagem ainda durante a visita da dupla de avaliadores da UNESCO. Estávamos almoçando quando a vereadora Mirella Biacchi me deu a notícia, com uma cópia da proposição de sua autoria. Essa ocasião, inclusive, foi muito legal, pois os avaliadores perceberam se tratar de um trabalho consistente, duradouro e reconhecido pela comunidade”, comemora.

O reconhecimento representa uma grande realização, tanto profissional como pessoal. O professor explica que, no primeiro caso, é porque o dossiê de candidatura de Caçapava a Geoparque Mundial UNESCO (e tudo o que envolve essa certificação) é o documento técnico-científico mais relevante de sua carreira. E pessoal porque o geólogo ama Caçapava, suas rochas, suas paisagens e as pessoas com quem tem convivido nos últimos dez anos.

“Este título quer dizer que a comunidade também me preza como pessoa, e isso é imensamente gratificante”, orgulha-se.

Ser um cidadão caçapavano aumenta o compromisso e a responsabilidade com a comunidade, com o território e com os avanços que a coordenação quer nos campos da conservação da natureza, do incremento do turismo (com trabalho e renda) e da educação de qualidade.

“Fico ainda mais vinculado ao território e mais estimulado a idealizar novos equipamentos, como o Centro Interpretativo que iremos implantar. Isso também me motiva a contribuir com tudo o que está acontecendo, essa efervescência cultural, esse pensamento positivo que estamos vendo nos últimos anos no município”, avalia.

Borba confessa que se sente muito acolhido no município. A Serra do Segredo é o lugar onde recarrega as energias, mas se sente bem em todos os rincões do Geoparque Caçapava.

“Desde a Unipampa, cujos profissionais sempre me acolhem de forma maravilhosa, tanto na condição de professor, colega, quanto como pessoa. Estou em casa nos hotéis e pousadas onde me hospedo sempre, no Cyro, na Chácara do Forte, no maravilhoso Guaritas Hostel. Estou em família quando encontro as artesãs do Geoparque, quando estou com a equipe genial do Parque da Pedra do Segredo, com o Preto e a Marta lá nas Guaritas. São relacionamentos desenvolvidos ao longo de muito tempo de conversas, de parceria. Então, aqui é realmente a minha segunda casa”, confidencia.

Foto: Imprensa Prefeitura