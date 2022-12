Desafio Solidário de Natal movimenta a cidade

O 1º Desafio Solidário de Natal, promovido pelo grupo de corrida Vo2Max em parceria com a Prefeitura, ocorreu no sábado, dia 10, e arrecadou 49 quilos de alimentos e R$ 20,00 em doações, que foram destinadas ao Lar do Idoso Rosinha Borges. A entrega ocorreu na quarta-feira, dia 14.

Conforme a organização do evento, durante as 12 horas do Desafio, sempre alguém esteve em atividade, seja caminhando ou correndo, no percurso de 260 metros montado no entorno da Igreja Matriz Nossa Senhora da Assunção. Os participantes somaram juntos 158,5km percorridos.

– Atletas caçapavanos realizaram treinos curtos, médios e longos. Muitas pessoas que estavam passando chegaram para participar; outras passaram, foram em casa colocar seu tênis e voltaram para realizar sua atividade. Esse era um dos objetivos do Desafio: incentivar a prática esportiva na comunidade. Saímos satisfeitos com o resultado obtido e felizes de poder ajudar, de alguma forma, o próximo – declarou Gabriel Borges Gasparotto, do Vo2Max

O 1º Desafio Solidário de Natal contou com o apoio de ST Gráfica e Xerox, Guilherme Nascimento, Carlos David, Eduardo Zago e Serigne Modou.

Foto: Divulgação