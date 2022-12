Expectativa e realidade do Projeto Caçapava Mais – Parte II

Por Tisa de Oliveira

Uma Caçapava com mais Saúde, mais Obras, mais Educação, mais Cultura e Turismo, mais Agricultura e Pecuária. Assim foi idealizado o Projeto Caçapava Mais, lançado em 25 de outubro de 2021. A Administração, no primeiro mandato, se propôs a “organizar a casa” e ajustar as finanças. No segundo mandato, partiu para ações e investimentos.

Nesta edição, vamos acompanhar o que foi planejado para as Secretarias de Assistências Social e da Saúde e o que já foi executado. Denominamos “expectativa” aquilo que foi para o papel – ou seja, o que está descrito no projeto – e “realidade” aquilo que a Prefeitura, de fato, executou.

Assistência Social

Expectativa: previsão de entrega de mais mil cestas básicas às famílias em vulnerabilidade cadastradas no Bolsa Família até dezembro de 2022.

Realidade: estas cestas, segundo a Assessoria de Comunicação da Prefeitura, se referiam ao ano de 2021 e foram entregues. Em 2022, a Secretaria de Assistência Social entregou mais de 11 mil cestas básicas para as famílias cadastradas em programas sociais do Governo Federal e em vulnerabilidade. Os alimentos são comprados com recursos federais, municipais e através de emendas impositivas de vereadores. A Secretaria também atendeu mais de 150 famílias que vivem em casas com laudos de extrema vulnerabilidade, com a compra de materiais de construção, como portas, janelas e postes de luz.

Expectativa: construção do Albergue Permanente

Realidade: a entrega do Albergue Permanente ocorreu em dezembro de 2021. O local é de extrema importância para as pessoas em situação de rua, e o atendimento foi essencial em mais um inverno rigoroso.

Expectativa: retorno dos cursos sociais para geração de emprego e renda a partir de janeiro

Realidade: no segundo semestre deste ano, após a segunda onda de Covid-19, a Prefeitura retomou progressivamente os cursos de geração de empregos nos CRAS (como o de panificação, o de música, o de convivência, o de ginástica e a oficina terapêutica).

Ainda em 2022, a Secretaria de Assistência Social promoveu a Semana do Idoso e a 2ª Edição do Casamento Coletivo, e investiu aproximadamente R$ 20 mil na reforma do Clube da Melhor Idade Vivência, após a mudança do Albergue Permanente – que iniciou seu funcionamento instalado na sede do Clube. O novo espaço, que atende a 200 idosos com atividades de convivência, bailes e passeios, foi entregue em novembro e ganhou melhorias no telhado, nova pintura e ar-condicionado.

A Secretaria também ganhou mais um carro, desta vez da Receita Federal, para atendimento às famílias vítimas de violência doméstica e em vulnerabilidade social.

Saúde

A Secretaria da Saúde recebeu investimentos que totalizam R$ 28 milhões. Deste montante, as aplicações incluem a conclusão da reforma e a reinauguração do CAPS (R$ 208 mil); realizações de consultas médicas especializadas em Neuropediatria, com atendimento no município (R$ 54 mil); procedimentos cirúrgicos gerais (R$ 139 mil) e folha de pagamento.

Até 07 de dezembro, quando a Assessoria de Comunicação da Prefeitura finalizou o primeiro balanço enviado à Gazeta, haviam sido transportados mais de 28 mil pacientes para atendimento médico e realização de exames em outras cidade, e aplicadas 34.609 doses de vacinas contra a Covid-19.

Fotos: Imprensa Prefeitura