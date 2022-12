Expectativa e realidade do Projeto Caçapava Mais – Parte III

Para ajudar os moradores do interior que sofriam com a falta de água, a Secretaria de Agropecuária, Indústria e Comércio auxiliou no preparo de terras para a abertura de açudes

Em 25 de outubro de 2021, a Prefeitura presenteou Caçapava pelo seu aniversário de 190 anos com o anúncio de um investimento de R$ 12 milhões em diversas áreas, para promover melhorias na cidade e no interior. A este projeto, foi dado o nome de Caçapava Mais.

Há duas semanas, a Gazeta está contando o que já foi feito com este dinheiro e o que falta sair do papel. Na terceira parte desta série de matérias especiais, apresentamos um balanço das ações das Secretarias de Agropecuária, Indústria e Comércio e da Educação. Todas as informações foram fornecidas pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura.

Agropecuária, Indústria e Comércio

A primeira ação da Secretaria de Agropecuária, Indústria e Comércio em 2022 foi ajudar os moradores de localidades do interior do município que enfrentavam falta de água devido ao baixo volume de chuvas, perfurando poços artesianos e auxiliando no preparo de terras para a abertura de açudes em propriedades rurais. Foram investidos R$ 358 mil, provenientes de recursos próprios da Prefeitura, na perfuração de três poços artesianos: um na Picada das Graças, um no Rincão dos Farias e um no Rincão de Lourdes. Ainda foi firmado um convênio com o Estado, no valor de R$ 70 mil, para a perfuração de um poço no Passo do Picó. Para 2023, a previsão é de que pelo menos outros três sejam perfurados.

Em março, a Secretaria promoveu, em parceria com lojistas e prestadores de serviços caçapavanos, a promoção “Comércio Forte, Caçapava do Sul Forte”, que sorteou um automóvel Renault Kwid 0km, adquirido com recursos próprios da Prefeitura por R$ 80 mil. Incluindo os gastos com a logística do sorteio, o investimento total na promoção foi de aproximadamente R$ 100 mil. O objetivo da ação foi incentivar a compra no comércio local. Foram distribuídos mais de 400 mil cupons, e o sucesso alcançado garantiu a realização de sua segunda edição no próximo ano, quando serão sorteados diversos prêmios.

Outro destaque de 2022 foi a realização da 1ª Festa do Azeite de Oliva, com um investimento de mais de R$ 400 mil feito pela Prefeitura, pelo Governo do Estado e por olivicultores caçapavanos. A olivicultura é mais um fator benéfico à economia do município. Neste ano, a produção foi de 60 toneladas nos olivais de Caçapava, que possui nove marcas de azeites de oliva. Para maio de 2023, está prevista a realização da segunda edição da Festa.

Educação

A Prefeitura, conforme informado por sua Assessoria de Comunicação, investe mais recursos em Educação do que o exigido por lei, o que tem refletido nos índices educacionais, como o de distorção idade-série nos anos finais do Ensino Fundamental, que era de 72% em 2020, e caiu para 42% em 2022. Este índice, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), mede o percentual de alunos que têm idade acima da esperada para o ano em que estão matriculados.

De acordo com o secretário Aristides Costa, essa melhora no índice de distorção idade-série se deve, além de aos investimentos do Executivo, ao grupo pedagógico do município e às famílias que participam da comunidade escolar.

Em 2022, a Secretaria da Educação investiu: R$ 476 mil em alimentação; R$ 95 mil na manutenção das Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI) e das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF); R$ 4 milhões em transporte escolar; e R$ 2 milhões em reparos de salas de aula. De acordo com a secretária-adjunta Gislaine Huerta, o maior investimento foi na escola Inocêncio Prates Chaves, que passa por uma reforma completa, no valor de quase R$ 1 milhão.

Outro fato comemorado pela Prefeitura é o de que, neste ano, não foi necessário solicitar na Justiça vagas em creches para as crianças caçapavanas. O município conseguiu zerar a demanda existente e, agora, tem vagas disponíveis.

Para 2023, a Secretaria da Educação pretende executar reformas pontuais na escola Eliana Bassi de Melo, no Bairro Floresta, e colocar uma cobertura na quadra da escola Nossa Senhora das Graças, na Vila Sul.

Fotos: Imprensa Prefeitura