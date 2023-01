Expectativa e realidade do Projeto Caçapava Mais – Parte IV

Em 25 de outubro de 2021, a Prefeitura anunciou que, através do Projeto Caçapava Mais, faria um investimento de R$ 12 milhões em diversas áreas, para promover melhorias no município. Na última parte desta série de matérias especiais, a Gazeta apresenta um balanço das ações das Secretarias de Cultura e Turismo e Geral. Todas as informações foram fornecidas pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura.

Cultura e Turismo

Em 2022, a Secretaria de Cultura e Turismo apoiou a participação de artesãos e microempreendedores em feiras e eventos na cidade e na região, criando, em parceria com as Universidades Federais do Pampa e de Santa Maria, o selo Parceiro Geoparque, o que também significou fomentar a economia local. Esse mesmo grupo terá, em breve, um espaço exclusivo para comercializar seus produtos, a Vila do Artesanato e da Agricultura Familiar, criada em conjunto com a Secretaria de Agropecuária, Indústria e Comércio. O investimento estimado é de aproximadamente R$ 400 mil.

Também neste ano, a Secretaria de Cultura e Turismo repassou R$ 40 mil à Associação de Moradores das Guaritas, para a reabertura do centro de recepção a turistas do local.

Mas o fato mais importante do ano foi a visita dos avaliadores da Unesco, Antonino Sanz Matencio e Mahito Watanabe, ao Geoparque Caçapava, em novembro. Após cinco dias percorrendo o território, eles produziram um relatório, que foi remetido à Organização. No início de dezembro, a equipe do Geoparque recebeu a informação de que o documento havia sido aprovado e, agora, aguarda a chancela da Assembleia Geral da Unesco para garantir o selo Geoparque.

No momento, segundo o secretário Stener Camargo, estão em andamento os projetos de criação do Museu a Céu Aberto, no Forte D. Pedro II, que tem um orçamento de aproximadamente R$ 600 mil; do Parque da Unidade de Conservação da Cascata do Salso, orçado em cerca de R$400 mil; e da Consultoria de Desenvolvimento da Rota da Olivicultura, com o objetivo de montar um roteiro turístico para ser vendido em agências de turismo de todo o Brasil.

Além disso, também estão em andamento projetos de recuperação do patrimônio histórico, como a reforma do Cine Rodeio, em Minas do Camaquã (em fase de criação) e a recuperação da Casa dos Ministérios (protocolado para receber recursos da Lei de Incentivo à Cultura).

Geral

A Secretaria Geral é a responsável pelo relacionamento entre as demais Secretarias e com a Câmara de Vereadores. A ela, está vinculada a Coordenadoria Municipal Desportiva (CMD), que, em 2022, retomou os projetos Caminhar pela Vida, voltado à melhor idade e realizado em parceria com a Secretaria da Saúde; e das escolinhas de vôlei, futsal e futebol, para crianças e adolescentes de 07 a 17 anos.

Ainda em 2022, houve investimentos para melhorar a infraestrutura esportiva da cidade. O Ginásio de Esportes Dr. Cyro Carlos de Melo teve o piso e a cobertura trocados, em uma obra que custou R$ 800 mil, sendo R$ 600 mil oriundos do projeto Avançar Esportes, do Governo do Estado, e R$ 200 mil de contrapartida da Prefeitura. E agora em dezembro, foi iniciada a reforma do Estádio Aristides Dias de Macedo, que tem um orçamento previsto de pouco mais de R$ 650 mil. Parte do valor, R$ 400 mil, vem de um repasse do Estado. O restante virá de contrapartida do Município.

Também sob responsabilidade da Secretaria Geral está a reforma da sede da Prefeitura, na Rua Quinze de Novembro, que tem um custo de quase R$ 1 milhão. A obra foi retomada em 1º de fevereiro, após um ano e cinco meses parada devido à desistência da empresa que havia vencido a licitação. O prazo para conclusão era de seis meses, mas a CFV Obras Públicas LTDA, que executa o serviço, pediu uma prorrogação de mais seis meses. Agora, a expectativa é de que a entrega ocorra em janeiro de 2023. A fachada histórica foi mantida, mas houve uma modernização no espaço interno, além da instalação de uma rampa de acessibilidade e de um elevador.

Fotos: Imprensa Prefeitura