Expectativa e realidade do Projeto Caçapava Mais

Por Tisa de Oliveira

Quando o Projeto Caçapava Mais foi lançado, no aniversário de 190 anos do Município, em 25 de outubro de 2021, a expectativa era de que R$ 12 milhões seriam investidos em melhorias na cidade e no interior. A partir desta edição, você, leitor, irá acompanhar quais ações já foram executadas e quanto foi gasto.

Mais da metade do valor previsto já foi investido. Vamos detalhar e explicar aonde foi o dinheiro. Denominamos “expectativa” aquilo que foi para o papel – ou seja, o que está descrito no projeto – e “realidade” aquilo que a Prefeitura, de fato, executou. Começamos pela Secretaria de Obras.

Expectativa: previsão de compra de mais três patrolas, três caminhões e uma retroescavadeira, totalizando mais de R$ 5 milhões em investimentos

Realidade: o Parque de Máquinas recebeu quase R$ 5 milhões. Foram adquiridos três novos caminhões basculantes (R$ 1,5 milhões investidos nos veículos, que chegaram em setembro) e três novas patrolas (mais de R$ 3,4 milhões investidos nas máquinas, que foram entreguem em 02 de dezembro). O processo de compra teve início no começo do ano e, nos próximos 60 dias, os equipamentos já deverão estar documentados e liberados para uso na recuperação de estradas e ruas da cidade. Para esta aquisição, o município realizou um empréstimo junto ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), através de lei aprovada pela Câmara de Vereadores.

Expectativa: mais R$ 700 mil de terceirização das estradas do interior (Funrural)

Realidade: a Prefeitura tinha três patrolas e três caminhões em uso, quantidade insuficiente para atender a demanda. Por isso, o conserto das estradas do interior foi terceirizado. Nesta ação, foram investidos mais de R$ 400 mil.

Expectativa: calçamento em mais de 30 quadras nas seguintes ruas: Antônio Dourado (Bairro Pinheiro); Jorge Amado (Persa Nicola); Nunes (Vila Batista); Cerro Formoso (Postão); Dagoberto Barcellos (Floresta); rua do Posto da Promorar; Luiz Coelho Leal até a ponte (Bairro Sul); Wantuil Albarnaz (Bairro Forte D. Pedro II); e Dr. Victor Lang (Bairro Henriques)

Realidade: como o projeto de calçamento enviado à Câmara de Vereadores não foi aprovado, em 2023, a Prefeitura irá protocolar um novo projeto para financiar os calçamentos. Apesar disso, o Executivo, através de recursos próprios e de emendas recebidas, está buscando licitações para dar continuidade aos calçamentos. Há processo aberto para a contratação de empresa para a colocação de três mil metros de calçamento nas ruas determinadas pelo município. O valor de licitação deve ser entre R$ 50,00 e R$ 80,00 o metro quadrado, sendo que duas licitações já deram desertas, e estas devem contemplar ruas sugeridas no projeto.

O Projeto Caçapava Mais tem previsão de execução durante os quatro anos de governo. Dois deles já se passaram. De acordo com a Assessoria de Comunicação da Prefeitura, a meta é intensificar as obras nos próximos dois anos, inclusive a parte de infraestrutura e de calçamentos, e entregar até dezembro de 2024 as obras planejadas. Para isso, serão readequados os projetos necessários, que serão reajustados de acordo com a necessidade e interesse da comunidade.

Ainda conforme a Assessoria de Comunicação da Prefeitura, um dos entraves na realização das obras é a baixa arrecadação e o atraso de pagamentos de recursos do Estado, da Federação, e mesmo de emendas, o que atrapalha o andamento de alguns projetos, como o Parque da Cascata do Salso, o Museu a Céu Aberto no Forte D. Pedro II, e a Vila Contêiner da Agricultura Familiar e do Artesanato. Eles deveriam receber mais de R$ 1 milhão por terem sido escolhidos via Consulta Popular há mais de um ano, mas os recursos ainda não têm previsão de chegada. Outros projetos, ainda, receberam valores via emendas que não são suficientes para custear suas obras.

Nas próximas edições, traremos os números de outras Secretarias.

Foto: Imprensa Prefeitura