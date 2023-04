Geoparque e Secretaria promovem capacitação para empreendedores do Turismo

Por Tisa de Oliveira

O Geoparque Caçapava e a Secretaria de Cultura e Turismo estão promovendo uma capacitação para empreendedores e trabalhadores da área do Turismo. O primeiro encontro aconteceu na quinta-feira, dia 20, na Associação Comercial e Industrial de Caçapava do Sul (Acic), com o consultor do Sebrae, Cássio Barcellos Fallkembach.

Com o tema “Sensibilização e estruturação para a competitividade turística”, Barcellos alertou sobre a importância de se fortalecer a governança municipal e de o Conselho Municipal de Turismo ser constituído de forma igualitária pelo poder público, pela sociedade civil e pela iniciativa privada. De acordo com o consultor, esta seria a formação ideal, uma vez que os desafios são inúmeros e somente aqueles que são sensíveis à causa poderão gerar o engajamento necessário para operacionalizar os planos de ação.

“O objetivo é mobilizar estes grupos e fazer com que todos se envolvam, que abracem o setor para que o plano municipal seja executado. O Conselho é um colegiado de entidades representativas que tem como responsabilidade assessorar na definição e na implantação das políticas municipais. O que vemos hoje, e isso ocorre na maioria dos municípios, não só em Caçapava, é uma grande dificuldade de participação efetiva. É necessário ser cuidadoso ao delegar esta função, porque as questões políticas, pessoais e profissionais afetam o funcionamento”, sentencia.

Barcellos também deu dicas para que os encontros sejam atrativos e objetivos, como organizar bem as pautas; direcionar as discussões (reuniões por áreas específicas); elaborar e divulgar os resultados; e monitorar encaminhamentos.

Na primeira reunião, o consultor falou sobre competitividade e competição turística, fez um paralelo entre ambas, e explicou a diferença entre elas. Enquanto a competitividade olha para os recursos e as competências e para a capacidade de produção e de inovação, a competição tem o olhar voltado para os concorrentes e para a capacidade de ser melhor que os outros.

Ao ser questionado sobre por que o turismo não se torna sustentável para a maioria dos trabalhadores do setor, Barcellos destacou que falta planejamento.

“A euforia e a decepção passaram. Acredito que estamos no processo de buscar informações e de pensar estrategicamente. As frustrações aconteceram porque algumas pessoas fizeram o inverso, primeiro venderam seu produto, depois foram buscar capacitação”, avalia.

Serão oferecidos mais cinco workshops com o consultor do Sebrae, num intervalo de 45 dias. Podem participar profissionais que atuam no município, nos setores de gastronomia, hospedagem, espaços culturais, comércio e transporte, assim como guias turísticos e profissionais ligados direta ou indiretamente ao turismo, como frentistas e taxistas.

Os empreendedores ou profissionais da área que participarem das atividades receberão consultoria particular.

Foto: Tisa de Oliveira