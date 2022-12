Prefeitura promove segunda edição do Natal + Feliz

A Prefeitura promove hoje (18), na Praça Dr. Rubens da Rosa Guedes, a segunda edição do Natal + Feliz. O evento inicia às 17h e contará com a chegada do Papai Noel e a entrega de mais de mil brinquedos, além de mateada promovida em parceria com a Erva-mate Valério, shows com Carine Cordeiro e Rolezin, feira de artesanato e da agricultura familiar, brinquedos infláveis, pipoca, algodão doce e refrigerante. Para que as crianças recebam um brinquedo, é preciso que um adulto responsável retire uma senha durante o evento.

Imagem: Imprensa Prefeitura