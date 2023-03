Restauro da Casa Borges entra na segunda etapa

As obras da Etapa II do restauro da casa em que nasceu Antônio Augusto Borges de Medeiros, na esquina das ruas Sete de Setembro e Borges de Medeiros, devem iniciar hoje, dia 20. Com um custo de R$ 450 mil, captados através de Lei de Incentivo à Cultura, a previsão é de que elas sejam concluídas até o final de agosto.

O projeto vem sendo desenvolvido em etapas, conforme a obtenção dos recursos. Na primeira, foi realizada a recuperação do telhado da casa. Agora na Etapa II, que é patrocinada por Cooperativa Tritícola Caçapavana (Cotrisul) – que também patrocinou a Etapa I –, Coradini Alimentos e Calçados Beira Rio, serão feitas demolições e retiradas de paredes, forros e pavimentações internas; restauração das esquadrias e dos peitoris; impermeabilizações; e instalações hidrossanitárias, elétricas e telefônicas.

Ainda devem ser desenvolvidos projetos de etapas futuras, que serão apresentados à Lei de Incentivo à Cultura para, após aprovados, ser realizada a captação de recursos. Isso deve se estender até que todo o restauro esteja concluído.

O imóvel, hoje, pertence à Mitra Diocesana de Cachoeira do Sul. Em outubro de 2021, quando iniciaram as obras da Etapa I, a Paróquia Nossa Senhora da Assunção informou à Gazeta que todo o projeto de restauro está aprovado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Rio Grande do Sul (IPHAE) e que, após concluídas as obras, a casa terá espaço para um memorial sobre Borges de Medeiros, que governou o Rio Grande do Sul por 25 anos (de 1898 a 1908 e de 1913 a 1928). As demais salas serão utilizadas pela Paróquia.

Foto: Isabela Oliveira