Secretaria recebe microchips para rastrear animais

A Secretaria da Saúde recebeu, na sexta-feira, dia 17, 1.080 microchips para o rastreamento de animais, adquiridos com verba destinada pela vereadora Mirella Biacchi (PDT) através de emenda impositiva. A entrega foi acompanhada pela secretária Inês Salles, pelo responsável pela Vigilância Sanitária, Julio Forgiarini, e pela vereadora.

De acordo com o gabinete de Mirella Biacchi, os microchips serão colocados em animais comunitários, em situação de rua e de famílias de baixa renda, de forma que possibilitem seu rastreamento e a identificação dos tutores quando eles se perderem, ou seja cometido o crime de abandono de animais. No microchip, ficará registrado o nome e o endereço do tutor, através de um código.

Foto: Divulgação