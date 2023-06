Trânsito sofrerá alterações em Caçapava

A Comissão Municipal de Trânsito e o Departamento de Trânsito Municipal decidiram implantar alterações no tráfego de Caçapava. Conforme o diretor do Departamento, Naldo Pereira, as medidas começarão a valer a partir do momento em que os locais estejam devidamente sinalizados, com placas e pinturas. A previsão é de que isso ocorra em quinze dias, de acordo com as condições climáticas.

Confira as principais mudanças:

Na Rua Júlio de Castilhos, entre a Av. Pinheiro Machado e a Av. Presidente Kennedy, será permitido estacionar apenas do lado esquerdo da pista, no sentido Centro/Bairro;

Na Rua Lino Azambuja, entre a Rua Júlio de Castilhos e a Av. Presidente Kennedy, o estacionamento será do lado esquerdo;

Na Av. Santos Dumont, em frente ao Fórum, será proibido estacionar veículos de grande porte, das 7h às 21h;

Na Rua Benjamin Constant, entre as ruas Gal. Neto e Bento Gonçalves, será proibido estacionar sentido Centro/Bairro, em frente à Igreja Universal.

O estacionamento junto aos canteiros da Av. Cel. Coriolano Castro, entre a Rua Bento Gonçalves e Av. Pinheiro Machado, receberá sinalização com placas de “Permitido Estacionar” nos dois sentidos. A permissão foi concedida por se tratar da região do único hospital da cidade e da localização de diversas funerárias.

Outros assuntos também foram tratados na reunião e podem ser consultados junto ao Departamento de Trânsito, na Secretaria de Obras. Participaram do encontro Felipe Cantarelli, representante da OAB e presidente da Comissão; Ciro Chaves, vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Caçapava do Sul (ACIC); Michele Mendes, secretária da Agropecuária, Indústria e Comércio; Lasier Garcia, secretário de Obras; e Naldo Pereira.

Com informações de Kau Teixeira/Imprensa Prefeitura

Foto: Imprensa Prefeitura