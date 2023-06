Unipampa ganha mudas de árvores frutíferas

Alunos do 1º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Nossa Senhora da Assunção (EENSA) plantaram 50 mudas de árvores frutíferas no campus da Universidade Federal do Pampa (Unipampa), em Caçapava. Para realizar a ação, que faz parte das atividades da Semana do Meio Ambiente 2023, eles foram recebidos pelo diretor da unidade, professor José Rojas.

As mudas de abacateiro, goiabeira, ameixeira, pessegueiro, caquizeiro e de árvores de frutas cítricas foram doadas pelo Projeto Caminhos do Sul da América. De acordo com a coordenadora do projeto, Lislair Leão Marques, os estudantes estavam “entusiasmados, vislumbrando a possibilidade de, quando forem universitários, desfrutarem os frutos deste ato”.

Fotos: Divulgação