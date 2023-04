Vereador registra irregularidades no trânsito de Caçapava

O vereador Marco Vivian (MDB) apresentou, na terça-feira, dia 04, um alerta sobre falta de fiscalização por parte dos agentes de trânsito do Município no Centro de Caçapava. Na foto, feita por ele, é possível ver as vagas de estacionamento reservadas para idosos e para deficientes físicos sendo utilizadas indevidamente; e um táxi parado em fila dupla, em uma das esquinas mais movimentadas da cidade, esperando o embarque de um passageiro.

Segundo Vivian, cenas como essa têm sido constantemente relatadas pela comunidade. E além do mostrado na foto, é possível ver, nas principais ruas da cidade, veículos estacionados sobre faixas de segurança ou obstruindo o acesso a rampas para cadeirantes.

“Precisamos dos agentes de trânsito atuando para que as leis sejam respeitadas. Peço uma atenção maior por parte do Executivo, no sentido de manter a ordem no trânsito”, disse o vereador.

Informações: Daniel Miranda/Imprensa Câmara

Foto: Marco Vivian