Cidades da região receberão nova ambulância do Samu

O Rio Grande do Sul recebe na próxima segunda-feira, dia 9, uma frota de ambulâncias que serão destinadas a 61 municípios e utilizadas pelo Samu. A entrega será feita às 10h30, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

Essas unidades fazem parte de um total de 340 ambulâncias adquiridas pelo Ministério da Saúde para serem distribuídas por todo o Brasil. Entre as 61 que ficarão no RS, sete são de suporte avançado e 54, de suporte básico. Na região as cidades contempladas foram: Candiota, Dom Pedrito, Encruzilhada do Sul, São Sepé,

As cidades contempladas foram escolhidas de acordo com critérios técnicos, como solicitação prévia pelo município ao Ministério da Saúde, frota de veículos com mais de 200 mil quilômetros rodados e mínimo de três anos de uso.

As novas ambulâncias têm valores estimados de R$ 297 mil (suporte avançado) e R$ 150 mil (suporte básico).