Alterada a data do sorteio da Camiseta Oficial do Brasil autografada

No dia 05 de fevereiro, Jorge Machado de Freitas, 33 anos, sofreu um acidente grave e chegou a ficar 11 dias na UTI, hoje felizmente encontra-se bem e com a família. Porém a recuperação é longa e os amigos pensando em tornar esse momento mais tranquilo para o “Jorginho”, como é conhecido carinhosamente na cidade, criaram uma rifa para ajudá-lo.

Alguns amigos doaram uma Camiseta Oficial do Brasil autografada por jogadores, estre as muitas assinaturas estão as dos atletas: Douglas Costa, Miranda, Marcelo, Alisson, Fernandinho, Gabriel Jesus, Renato Augusto, Fagner, Marquinhos, Taison, Geromel, Danilo entre outros.

O sorteio estava programado para acontecer neste sábado, 09 de maio, porém em virtude da pandemia de coronavírus e do distanciamento social, não foi possível concluir a venda dos números. Por isso a data do sorteio foi transferida para o dia 04 de julho.

O valor da rifa é R$10,00 e você recebe dois números para concorrer. Confira os pontos de venda e participe.

Pontos de vendas: Fio Barber Shop, Logan Barbearia, Chef Express Delivery e Loja Deltasul