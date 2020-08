A Caçapavana Paola Rodrigues Rodrigues, que mora em Cachoeira do Sul, utilizou o clic do leitor para homenagear o pai Osmar Chaves Rodrigues, que reside em Caçapava, pelo dia dos pais e também pelo seu aniversário que será no dia 18 de agosto. Pois devido a esta pandemia não poderão estar junto nestas datas tão especiais.

“Pai…hoje e sempre gostaria de agradecer por tudo que fez e faz por mim,você é o meu herói,que nunca precisou de capa para me salvar.Eu te amo muito!

Se Deus me desse a chance de viver outra vez,eu só queria se tivesse você!”

Beijos