Vovó Tereza Arruda Valcarenghi e os netos Kalel e Sophia

“Mãe é seu o mérito do sucesso que se diz meu! Pois, você soube transmitir com seu amor, sem buscar descanso, com alegria e louvor, a garra de lutar e a grande vontade de vencer! Um feliz dia das Mães pra essa mãe, avó e bisavó maravilhosa. Mãe de 8 filhos vó de 19 netos e bisavó de 10 netos, que história de vida maravilhosa e que orgulho de fazer parte dessa família enorme! Parabéns!”

Com carinho da filha Jaqueline Arruda