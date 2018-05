Atendendo ao pedido da ONG Clube do Cão, os festeiros da Festa do Divino 2018 decidiram não soltar fogos de artifícios para “anunciar” o início das festividades neste ano. Recentemente um projeto de lei que pretendia proibir o uso destes artefatos foi reprovado no Legislativo por seis votos a cinco.

Foto: Divulgação