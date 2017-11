Clientes da Corsan podem fazer atualização cadastral on line

Está disponível, no site da Corsan, formulário on line para que o consumidor atualize seus dados cadastrais sem precisar se dirigir à Unidade de Saneamento local. A ferramenta é uma iniciativa que visa a proporcionar maior facilidade e comodidade ao cliente.

Para atualizar o cadastro, basta preencher os dados que serão enviados em formulário para o e-mail da Unidade de Saneamento informada, responsável por conferir se as informações estão de acordo com as cadastradas no sistema e atualizá-las, se for o caso. Ainda, ao verificar que o usuário não é o mesmo cadastrado no imóvel, a Unidade de Saneamento entrará em contato por telefone para solicitar a documentação correta, a fim de efetivar a troca de titularidade e regularizar o cadastro.

O formulário para atualização do cadastro está disponível no link ‘Atualização Cadastral‘.

Além disso, a Corsan oferece um aplicativo (sistemas Android e iOS) que possibilita acesso aos principais serviços de atendimento on line, como emissão de segunda via da conta, situação do abastecimento de água e consulta de faturas. O consumidor também pode informar vazamentos e outras necessidades de serviço, que serão automaticamente incluídas no roteiro de trabalho das equipes da Corsan.