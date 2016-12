Um dos maiores volumes de chuva é registrado em Caçapava

Segundo o site Climatempo, o tempo virou no Rio Grande do Sul com a chegada de uma nova frente fria e fortes áreas de instabilidade vindas do norte da Argentina que já provocam muita chuva. Os maiores volumes de chuva do Brasil nas últimas 24 horas foram registrados no Rio Grande do Sul.

A chuva foi volumosa, variando de 40 mm a mais de 70 mm em vários municípios gaúchos. Destaque para Encruzilhada do Sul, que acumulou 71 mm, Alegrete 72 mm e Caçapava do Sul 77 mm, todos entre às 10 horas de segunda (26) e às 10 horas desta terça-feira (27), pelas medições do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Na Grande Porto Alegre o tempo também mudou com registro de chuva forte e rajadas de vento. O calor intenso que fez nos últimos dias diminui nesta terça e máxima prevista pela Climatempo é de 27°C.

Terça-feira de alerta para muita chuva no RS

A situação é de alerta no decorrer do dia para mais tempestades e grandes volumes acumulados. A chuva mais volumosa é esperada para o centro-sul gaúcho e áreas próximas à fronteira com o Uruguai, mas todo o estado está no risco de chuva forte. Os meteorologistas também chamam a atenção para as fortes rajadas de vento e a possibilidade de granizo.

Possibilidade de recorde de calor

Hoje o calor aumenta em Santa Catarina e a aproximação da frente fria faz os termômetros dispararem em Florianópolis! A capital pode bater recorde de calor de 2016 com máxima prevista de 38°C. Outras localidades catarinenses e do Paraná também estão muito quentes. Curitiba pode chegar aos 34°C e superar o recorde de calor de ontem de 33,2°C.

Por Maria Clara Machado / Climatempo