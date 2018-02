CNH Digital é utilizada por motoristas de Caçapava

Embora a CNH-e seja acessível off line, é preciso estar atento para a bateria do celular

(Foto: Marcelo Marques)

Um mês depois de ser disponibilizada, a Carteira de Habilitação Digital está sendo utilizada em smartphones por dezenas de motoristas de Caçapava, a maioria jovens. Em média, a cada 30 pessoas que procuram o Centro de Formação de Condutores (CFC) para encaminhar algum serviço, dez solicitam a CNH-e.

Segundo o Chefe de Ensino do CFC, Agnaldo da Rosa Ribeiro, a CNH-e é uma versão virtual da carteira de motorista.

– O documento digital tem o mesmo valor jurídico do documento impresso, podendo o condutor optar por utilizá-lo ou não – ressalta.

Ele explica, que para utilizar a CNH-e, o motorista deve ter um documento no novo modelo, que contém o QR Code (código escaneável em aparelhos eletrônicos) na parte interna.

– Todos que tiveram a CNH emitida após 2 de maio de 2017 já têm esse modelo. Se o condutor ainda possui o documento antigo, sem o QR Code, pode esperar a próxima renovação ou pedir uma segunda via do documento, aqui no Centro de Formação de Condutores (CFC), ao investimento de R$ 51,84 – informa.

Conforme Ribeiro, antes de baixar o app no Google Play Store ou na App Store, o condutor deve ter um número de celular e um endereço de e-mail cadastrados na base do Denatran.

– Para isso, o motorista tem duas opções. Dirigir-se ao CFC, informar os dados – caso não estejam atualizados ou cadastrar-se no Portal de Serviços do Denatran – esclarece.

O profissional do CFC, no entanto, faz um alerta para aqueles que optarem por utilizar o documento digital. Embora a CNH-e seja acessível off line, sem necessidade de conexão wi-fi ou dados móveis habilitados, é preciso estar atento para a bateria e o correto funcionamento do aparelho.

– Para efeito de fiscalização, se o aparelho estiver descarregado ou não estiver funcionando, será considerado que o condutor não está portando o documento. Ele será autuado com base no artigo 232 (conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório), uma infração leve que prevê multa de R$ 88,38, três pontos na CNH e retenção do veículo até a apresentação do documento.