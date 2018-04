A Oi investiu R$ 632,7 milhões no Sul do país em 2017, o que representa um aumento de 2% em relação a igual período de 2016 e mais de R$ 1,7 bilhão investidos pela companhia nos últimos três anos.

Na região, implantou 324 novos sites de telefonia móvel e ampliou ou modernizou 2.162 sites pré-existentes. Além disso, a companhia expandiu em 149% o número de acessos para o serviço de banda larga fixa com a implantação de 71,7 mil novas portas.

Com os aportes, aumentou em 77% o número de cidades com cobertura de 4G em 2017 e agora oferece o serviço em 133 cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Na Região Sul, a Oi tem aproximadamente 8,6 milhões de clientes na telefonia móvel, telefonia fixa, banda larga fixa e TV por assinatura, além de 355 mil hotspots da rede Oi Wifi.

No país, o investimento total foi de R$ 5,6 bilhões, registrando aumento de 18,3% em relação ao ano anterior, sendo que a maior parte dos recursos foi aplicado na modernização da infraestrutura e expansão da capacidade de rede, na expansão do 4G e dos serviços de TI.

Cidades da Região com cobertura 4G

Bagé, Caçapava do Sul, Pelotas, Rio Grande, Santa Maria, São Gabriel,

