Acidente ocorreu próximo ao trevo de acesso a cidade

Fotos: Marcelo Marques / Gazeta de Caçapava

Uma colisão frontal entre duas carretas na BR 392 deixou os motoristas gravemente feridos. O acidente ocorreu por volta das 13h de quinta-feira (30), na altura do km 258, próximo ao trevo de acesso a Caçapava.

Conforme informações preliminares a carreta, com placas de Faxinal do Soturno, que transportava um trator, seguia no sentido Caçapava/Santana da Boa Vista, quando houve a colisão com uma carreta com placas Feliz.

Os motoristas foram socorridos pelo Samu e encaminhados em estado grave para o Pronto Atendimento do Hospital de Caridade Victor Lang. Os nomes não foram divulgados. O trânsito no local ficou parcialmente bloqueado.