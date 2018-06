Um acidente ocorrido na noite de quinta-feira, dia 31, na BR 153, próximo a estrada que dá acesso as Minas do Camaquã, em Caçapava do Sul, resultou na morte de dois jovens.

Eles estavam em um carro que bateu de frente contra uma caminhonete. Morreram o motorista, de 22 anos, e a passageira, de 23 anos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois veículos têm placas de Bagé. O condutor da caminhonete sofreu lesões leves, os outros passageiros não sofreram ferimentos. O tráfego ficou interrompido até o final da noite.