Depois de um tempo de férias, literalmente no meio da natureza, retorno, com alegria, a escrever aos queridos leitores e leitoras.

Estamos no início do ano de 2022, que se apresenta cheio de desafios! Com certeza, todos imaginávamos que, nesse ano, já estaríamos livres desse vírus que se modifica e continua a preocupar a humanidade inteira. Estamos todos ainda com a importante tarefa de cuidar de nós e dos nossos próximos. O cuidado com a vida continua sendo nosso dever de casa em 2022.

Cuidado com a vida e cuidado com o Meio Ambiente, nossa casa comum. Todos sentimos na pele a onda de calor que atingiu grande parte do nosso País. Nos meus 57 anos de existência, nunca havia sentido tanto calor no verão.

Essa onda de calor é sinal de que a natureza está reagindo à interferência do ser humano. É hora de repensar nossa relação com Meio Ambiente. Precisamos cuidar mais e melhor da nossa casa comum. Precisamos plantar mais árvores e cuidar melhor das nossas nascentes, bem como investir mais em energias renováveis. Já está comprovado que o desmatamento causa sérias consequências e um enorme desiquilíbrio no clima do planeta. Precisamos fazer a nossa parte, nos relacionando de uma maneira mais sustentável com a natureza.

A Esperança é um sentimento que leva o homem a olhar para um futuro melhor. Faz com que acreditemos que é possível construir um mundo, uma sociedade mais humana, acolhedora, inclusiva e fraterna. Acreditamos que o sonho de Jesus ainda possa se tornar realidade no meio de nós.

A construção de um mundo melhor inicia pela minha, pela tua e pela nossa família. Precisamos dar mais ouvidos aos ensinamentos de Jesus! Ele veio para nos revelar o plano de amor e salvação de Deus para a humanidade. Nossa vida sem a presença de Deus como nosso orientador se torna sem sentido, sem esperança. Acreditar em Deus e permitir que ELE conduza nossa vida nos enche de esperança e nos motiva a lutarmos por um mundo melhor para todos os filhos e filhas de Deus.

Desejo que, em 2022, possamos partilhar muita esperança e despertar no coração das pessoas o desejo de contribuir na construção de um mundo mais parecido com aquele que Deus sonhou e desejou para todos nós. Grande abraço!