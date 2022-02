Em Peter Pan, J.M. Barrie faz referências a A ilha do tesouro, de Robert Louis Stevenson, colocando o Capitão Gancho no “mesmo mundo” de Long John Silver, um dos personagens de Stevenson. Eu já havia lido A ilha do tesouro alguns anos atrás, e todas as lembranças que Peter Pan trouxe me fizeram querer reler essa estória.

A ilha do tesouro é narrado em primeira pessoa pelo jovem Jim Hawkins. Sua família é dona de uma estalagem na qual se hospeda o pirata Bill, um homem misterioso, a quem chamam de Capitão e que aterroriza a todos. Um dia, este hóspede recebe a visita de outro pirata, Cão Negro. Eles discutem, lutam e o visitante foge ferido. Bill fica muito abalado e dá uma missão a Jim, que deve cumpri-la se Cão Negro voltar ou enviar a Marca Negra ao Capitão. Mas, quando essa ameaça chega, o hóspede passa mal e morre.

Quando deu a missão a Jim, Bill contou a ele que havia sido o imediato no navio do temido Capitão Flint, e deu a entender que sabia onde seu tesouro estava escondido. Com a morte do hóspede, Jim e a mãe abrem seu baú para pegar o dinheiro que lhes era devido, e acabam encontrando alguns papeis do Capitão Flint.

Jim decide mostrá-los ao médico Livesey e o encontra com lorde Trelawney. Livesey desembrulha os papeis e, entre eles, está o mapa do tesouro de Flint. Decididos a procurá-lo, os três conseguirão um navio e partirão em busca da ilha onde está enterrado. Com eles, embarcará Long John Silver, na função de cozinheiro de bordo. Mas Jim, Livesey e Trelawney sequer imaginam quem ele seja, nem que levá-lo os colocará em grande perigo.

