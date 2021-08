Ouse sem perder a essência!

A essência é aquilo que define cada ser. Sendo a característica central das pessoas, quando desprezada, pode deixar sequelas, e até transparecer certo desprazer. Assim é na vida e na moda. Sendo mais ousado, vai gostar de flashes, detalhes e acessórios; sendo menos, mais cauteloso ou básico, optará pelo clean, neutros e bastidores, o que não dispensa, necessariamente, um acessório mais discreto.

Quando se fala em detalhes, não se refere somente ao estilo romântico, mas ao quanto se deve expressar pelos detalhes que veste: o perfume que usa, a maquiagem que tonaliza sua pele, o acessório discreto ou chamativo que marca o seu rastro quando passa. São os pequenos traços que destacarão na sua personalidade e na sua imagem. A imagem que você quer ver. A imagem que lhe empodera como mulher ou homem. A imagem que lhe faz subir às “montanhas”.

São os detalhes e acessórios que, a partir de um look neutro, fazem de você a pessoa mais iluminada do universo. Seja essência com detalhes. Detalhes únicos, reconhecidos a cada compasso da música, a cada amanhecer, a cada espiada para o guarda-roupas, a cada apreciação do pôr do sol. Admire-se e ame-se! Após tudo isso, passe a apreciar tudo o que tem ao seu redor, dentro do seu melhor estilo.

Na próxima semana, falaremos sobre personal shopper, um trabalho que também é feito pelo consultor de imagem.