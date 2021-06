É incrível como a visão de algumas pessoas fica limitada. Em primeiro lugar, relaxam na busca de informações e, depois, aquelas que conseguem, deixam a desejar no sentido de bem orientar para a vida e para o bem estar. Hoje é praticamente impossível ter uma noção exata do mundo em que se vive e da situação real deste sem aquele mínimo de informações úteis. Elas estão aí em profusão, desafiando todos a entendê-las, a absorvê-las e, o mais difícil, a saber filtrar aquilo que realmente é importante e verdadeiro. A estabilidade emocional e o conhecimento dependem do que você lê, escuta, vê e também com quem conversa. Esta escolha de variáveis pode significar o sucesso nos relacionamentos e na projeção e reconhecimento pessoal. Dependendo da mídia escolhida, a visão de Brasil pode ser de crise ou de recuperação. Caso a escolha seja pelos assuntos políticos, de pandemia ou de violência, tenha a certeza de que o seu dia a dia será de agitação, desconforto e pessimismo. Um detalhe, estes são os que ocupam mais espaço na mídia! Com uma boa procura, é possível saber o que está sendo feito de obras no Brasil; como está a geração de emprego; quais as perspectivas dos empresários e suas intenções de investimentos; a trajetória de queda do dólar; as consecutivas altas nas exportações; as repetidas altas nos índices da bolsa de valores; a chegada significativa de investimentos externos; o recorde positivo na balança de pagamentos; as previsões repetidas de crescimento do PIB e de outros os números positivos da economia. As boas informações estão aí, basta procurar e querer saber. Com elas, com certeza, o seu humor vai ficar bem mais confortável e o seu dia mais leve. Faça boas escolhas!

PIB do Brasil cresce 1,2% no primeiro trimestre do ano

Segundo o IBGE, foi de 1,2% o crescimento da economia brasileira no acumulado dos meses de janeiro, fevereiro e março, quando comparado com o último trimestre do ano passado. Este é o terceiro resultado positivo depois dos recuos no primeiro e segundo trimestres de 2020. É a volta ao patamar do último trimestre de 2019. Esta expansão da economia se deve principalmente ao bom desempenho da agropecuária (5,7%), da indústria (0,7%) e dos serviços (0,4%). Mesmo com a segunda onda da Covid-19, os números são favoráveis. É bom lembrar os resultados positivos dos três últimos trimestres: no 3º de 2020, foi 7,8%; no quarto, foi de 3,2%; e no primeiro de 2021, agora, 1,2%. Ou seja, a economia brasileira está em franca recuperação.

Economia deve crescer 4,36% em 2021

O bom resultado do primeiro trimestre fez com que os economistas do mercado financeiro, através do Relatório Focus do Banco Central, alterassem novamente as suas projeções do PIB para este ano: de 3,96% passou para 4,36%. Se isto vier a acontecer, terá recuperado o mau resultado de 2020. Há 30 dias, a previsão era de 3,21%. Para eles, a indústria vai crescer 6,10%, e é bom lembrar que o setor industrial é o verdadeiro motor da economia e do emprego. As projeções para 2022 indicam um crescimento do PIB de 2,31%. É bom que seja dito que já tem algumas instituições financeiras, como o Banco Original, que preveem que a economia brasileira vai crescer este ano 5,5%.

Comparando desempenhos

Nunca um número isolado diz muita coisa, mas, quando comparado, torna tudo mais claro. A economia da zona do euro, que agrega 19 países, teve uma retração no primeiro trimestre de -0,6%. Foi o segundo resultado negativo da região, configurando uma recessão técnica. O único resultado positivo foi da França, com 0,4%, e o pior foi de Portugal, com -3,3%. O PIB alemão caiu -1,8%. No caso do Japão, a economia teve uma queda de -1% quando a comparação é com o trimestre anterior, e -3,9% no resultado anualizado. Já a China, a segunda economia do mundo, cresceu 0,6% no primeiro trimestre. Nos Estados Unidos, o número um, o crescimento foi de 1,6%. Com base nestes números, é possível afirmar que a economia brasileira apresentou um ótimo desempenho neste início de ano, e tudo indica que os números favoráveis vão continuar avalizando que o resultado deste ano compensará o negativo do ano passado. Cresce o otimismo!

Pense

Quando chover, busca pelo arco-íris. Quando escurecer, busca pelas estrelas.