A Banda Municipal Dr. Cyro Carlos de Melo participou das festividades alusivas aos 177 anos de emancipação político-administrativa de Caçapava do Sul no ano de 2008, através da promoção “Banda em Exposição”, em homenagem ao seu Patrono. O evento foi realizado dias 25 e 26 de outubro, tendo como local o Clube União Caçapavana, e constou de exposição de fotografias, homenagens e retreta do grupo musical.

A administração municipal foi representada pelo prefeito em exercício, Lúcio Moreira, e pela Secretaria de Município da Educação e Cultura, por seu titular Ney Antônio Goulart Tavares, que receberam o reconhecimento da entidade pelo apoio e auxílio financeiro. João Gervásio e Nilza Pozzebon foram agraciados com certificados pela doação dos dois primeiros instrumentos, e Dom Marcos de Santa Helena por ter ministrado aulas gratuitas durante seis meses. Também foi distinguido o maestro Nelson Valejo pela colaboração e dedicação. O professor Paulo Afonso Cavalheiro, que deu continuidade ao trabalho iniciado por Cyro Carlos de Melo junto a Banda da Escola Estadual Nossa Senhora da Assunção e foi o coordenador da primeira banda no município, recebeu uma cópia do banner e um CD com músicas executadas pela Banda do Estadual.

Em memória do patrono Cyro Carlos de Melo, seus filhos Tibério e Fabíola e sua irmã Dalva Poglia receberam, como lembrança, a reprodução do banner da Banda Municipal.

No momento em que a Banda executava a música “Tema da Vitória”, foi desatada a fita inaugural da Exposição. Após, houve a reprodução de gravação contendo trecho de pronunciamento do então prefeito Cyro Carlos de Melo na cerimônia de transmissão do cargo em 31 de janeiro de 1983, e a projeção de fotografias do patrono através de telão. A seguir, o espaço ficou aberto à visitação.

A Exposição contou com mais de 300 fotos de realizações do patrono na sua administração à frente da Prefeitura, bandas do CENSA e Municipal, exemplares do Jornal BOM (Boletim Oficial do Município), fundado durante sua gestão, e do disco Antônio Chimango, gravado na mesma época, além de painéis, quadros, cartões de prata, entre outros. Foram dois dias de muito aprendizado e emoção.

Na ocasião, também prestigiaram a iniciativa as representantes da Indústria e Comércio, rainha Andressa Becker e princesa Isabela Lopes, bem como outras autoridades, convidados especiais e imprensa local.

Crédito foto: Cleder Nascimento