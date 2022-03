Estamos nos aproximando de mais uma Campanha da Fraternidade (CF), que acontece todos os anos, especialmente no período da Quaresma, quando todos somos desafiados a refletir sobre um tema proposto pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). O objetivo dessa campanha é despertar a solidariedade nos fiéis e na sociedade em relação a um problema concreto que envolve a sociedade brasileira, buscando caminhos de solução à luz do Evangelho.

Devido à importância do tema da Educação, a Igreja, pela terceira vez, o traz na CF para reflexão e aprofundamento. A Campanha da Fraternidade de 2022 tem como tema “Fraternidade e Educação”, e como lema “Fala com sabedoria e ensina com Amor”.

Quais são os principais objetivos e motivações para propor novamente esse tema? Tratar de educação com uma proposta de Educação Integral no contexto do Pacto Educativo Global proposto pelo Papa Francisco. Pensar a Educação para além do Ensino Técnico e Científico, para além da escolarização, para além da construção de uma carreira profissional, ou seja, pensar sobre qual é o modelo de Educação que queremos no contexto de hoje.

Como todos sabemos, educar é sempre um ato de amor e de esperança no ser humano! Ao educar acreditamos que o ser humano se torna cada vez mais humano e coloca sua vida à serviço da vida.

Quando a CNBB propõe esse tema tão importante para o debate, ela quer promover um profundo e amplo diálogo a partir da realidade educativa no Brasil, à luz da fé Cristã, propondo caminhos em favor do humanismo integral e solidário. Quer também analisar o contexto da Educação na cultura atual e seus desafios potencializados pela pandemia. É tempo oportuno de pensar o papel da família, da comunidade de fé e da sociedade no processo educativo, com a colaboração dos educadores e das instituições de ensino, bem como promover uma Educação comprometida com as novas formas de economia, de política e de progresso, verdadeiramente a serviço da vida humana, em especial dos mais pobres, dos excluídos.

Diante dessa proposta da CNBB, desejo que todos nos sintamos desafiados a pensar um pouco mais sobre o modelo de Educação que queremos no contexto de hoje e, ao mesmo tempo, pensar como podemos contribuir para que a Educação seja um ato de amor e de esperança!

Nossa cidade, nosso Estado, nosso país, o planeta todo e nossa vida ficam melhores quando a Educação atinge seus objetivos. O ser humano precisa estar no centro da Educação, ou melhor, todos os seres humanos precisam ser incluídos na Educação Integral.