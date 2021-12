A história e a vida de Carlo Acutis chamam a atenção de todos nós. É mais uma história inspiradora, que nos faz pensar sobre a santidade. É possível ser santo!

Quanto tempo precisamos viver para sermos santos? Estamos diante de um jovem que nasceu em 2006, em pleno século XXI, e foi proclamado bem-aventurado pela Igreja em 2020. Carlo Acutis viveu sua juventude tão plenamente, que descobriu muito cedo o verdadeiro caminho do Amor que nos leva à santidade.

Podemos nos perguntar: mas, afinal, o que Carlo tinha de tão diferente dos outros jovens de sua época? Ele tinha um amor incondicional a Cristo. O resto foi consequência desse amor incondicional. Aparentemente, era um jovem igual aos outros da sua época. Parecia um jovem comum, mas sua alma não aspirava as coisas deste mundo, pois ele sabia que tudo que aqui vivemos não é nada comparado à vida eterna!

O jovem Carlo resistiu bravamente às ofertas do mundo no qual vivemos, inclusive as ciladas do inimigo, e, em troca, amou muito, a todas as pessoas com quem convivia, como consequência do seu amor a Cristo. Amava Jesus na pessoa do próximo! Poderíamos até afirmar que Carlo tinha medida em tudo “menos no Amor”!

O que poucos sabem é que esse jovem italiano tinha um amor profundo à Eucaristia. Dizia ele: “A Eucaristia é a minha autoestrada para o céu!” Viveu profundamente em comunhão com Jesus Eucarístico. Conheceu, amou e seguiu Jesus na sua breve existência. Que exemplo para parte da nossa juventude, que caminha neste mundo sem um ideal, sem uma esperança segura.

Que todos nós, especialmente nossos jovens, possamos seguir o exemplo do Carlo e peregrinar nesse mundo rumo ao reino definitivo. Quem se alimenta da Eucaristia, quem tem uma vida íntima com Jesus, que é nosso salvador e redentor, quem segue aquilo que Jesus ensinou, traça o caminho da santidade. Que Carlo Acutis interceda lá do céu por todos nós, especialmente pelos jovens do planeta todo! Obrigado, Carlo, pela linda e inspiradora trajetória de vida e santidade!